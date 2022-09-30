Şehit annesi Havva Arı son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisarlı şehit Uzman Çavuş Muammer Arı’nın vefat eden annesi Havva Arı son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkâri’de PKK terör örgütü tarafından 2016 Mayıs ayında gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş Muammer Arı’nın Bayat ilçesinde ikamet eden annesi Havva Arı hayatını kaybetti. Şehit Annesi Hava Arı için öğlen namazına müteakip Bayat ilçesi Çarşı Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Bayat İlçe Jandarma Komando Jandarma Kıdemli Başçavuş Suat Büyükbozat, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı ve çok sayıda Bayat halkı katıldı. Şehit Muammer Arı’nın annesi Havva Arı kılınan cenaze namazının ardından oğlunun yanında toprağa verildi.