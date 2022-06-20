Sancaktepe Belediyesi’nden Babalar Gününe özel ‘Baba ve Çocuk Şenliği’

Sancaktepe Belediyesi, Babalar Gününü ‘Baba ve Çocuk Şenliği” etkinliği ile kutladı. Çocuklarını alıp gelen babalar, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Sancaktepe Belediyesi, Meydan Park Etkinlik Alanı’nda babalar gününe özel “Babalar ve Çocuklar Şenliği” etkinliği düzenledi. Babalar ve çocukların eğlenceli vakit geçirdiği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Helikopter simülasyonu, şişme oyun parkuru ve uçurtma şenliğinin olduğu etkinlikte çocuklar babalarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Çeşitli aktivitelerle vakit geçiren aileler uçurtma atölyesinde çocukları ile uçurtma yaptı. Etkinliğe katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, vatandaşlara patlamış mısır ikram ettikten sonra stantları tek tek gezdi. Öte yandan, etkinlikte oynanan çuval yarışı ve halat oyunu renkli görüntülere sahne oldu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ”Kıymetli babalarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün babalarımıza bir hediye vermek istedik. Babalarımız, çocuklarıyla, ailesiyle gelsinler belediyemizin bahçesi bir şenlik havası olsun ve burada çok güzel vakit geçirsinler istedik. Hepinize bu faaliyete gelip bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.