Sanat güneşi mezarı başında anıldı

Sanat güneşi Zeki Müren, ölümünün 24. yılında Bursa’da kabri başında dualarla anıldı.

Türk sanat müziğinin ‘batmayan güneşi’ olarak bilinen Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında ölümünün 24’üncü yılında anıldı. Korona virüs sebebiyle düzenlenen anma törenine ailesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı yetkilileri katıldı. Duaların ardından konuşan Zeki Müren’in yeğeni İlknur Güner, "Biz her sene buraya geldiğimizde duygu yüklü oluyoruz. Onun ailesinden olmak bizim için iftihar vesilesidir. Zeki Müren, Türk toplumunu hüzünde, mutlulukta, neşede ve sevinçte birleştiren bir sanatçıydı. Türk sanat müziğini halk müziği kadar sevilir hale getiren bir duayen oldu. Zeki Müren’in ailesi olmak bize mutluluk veriyor. Bugün vefat ettiği İzmir’de bir anma gecesi yapılacak. Ölümünden 24 yıl geçmesine rağmen Zeki Müren hâlâ saygıyla anılan bir kişidir. Toplum önderlerinden Müren’in bütün mal varlığını bıraktığı TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı’nı desteklemelerini istiyorum” diye konuştu.

Türk Eğitim Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise, "Anma törenlerini halka kapalı olarak gerçekleştireceğiz. Zeki Müren, daima özel sanatçı oldu. Tüm toplumun beğenisini kazanan nadir sanatçılardan olmuştur. Her yıl Türk Eğitim Vakfı, burs fonundan bugüne kadar 3 bin 458’ine destek sağlanmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 261 öğrencimize ayda 700 lira burs sağlanacaktır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet Naci ise, "Bizler de vakıf olarak gazilerimize veya şehit ailelerine destek sağlamaktayız. Ayrıca operasyonlarda da bakım desteği sağlanmaktadır. Tüm şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının eğitim desteğini üstlenmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Zeki Müren’in kabri başında dualar edildi.