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Rize'de şiddetli yağış hasara neden oldu

Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.

Genel 19.10.2021, 13:19
Rize'de şiddetli yağış hasara neden oldu

RİZE (AA) - Ardeşen ilçesinin Elmalık Mahallesi'nde, Davut Yılmaz'a ait iş yerinin duvarı, yağış nedeniyle yaşanan toprak kayması sonucu yıkıldı.

Arka bölümü toprakla dolan iş yeri, yağışın devam etmesi ve duvarlardaki çatlaklar sebebiyle boşaltıldı.

Ardeşen ilçesinin Seslikaya-Tunca Grup yolu, Çıraklar Mahallesi, Güneysu ilçesine bağlı Yeşilköy, Yeniköy ve Kıbledağı, Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyü yollarında heyelanlar meydana geldi.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AA muhabirine, heyelanların ufak çaplı olduğunu belirterek, yaklaşık 70 kişilik ekibin il genelinde yol temizleme çalışması yürüttüğünü söyledi.

Bölgede yağışın devam ettiğine dikkati çeken Türüt, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde yağış sonucu tarım arazileri zarar gördü.

AFAD ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda Çayeli ve Güneysu ilçelerinde çalışma yürütüyor.

#türkiye
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