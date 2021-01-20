Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı

Uşak’ta polisler havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken mama kaplarına da mama koydu. Ayrıca bir polis, havanın eksi 10 santigrat derece elleriyle köpeğe su verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, havaların soğumasın ardından sokak hayvanlarını beslemek ve soğuğa karşı korumak adına sahaya indi. Ekipler, havanın eksi 10 santigrat dereceği gösterdiği saatlerde hayvanların üzerini “Polis” yazılı battaniyeyle örterken kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca bir polis memuru, soğuk havaya rağmen bir sokak köpeğine elleriyle su vermesi adeta yürekleri ısıttı.