Pendikspor’un ana sponsoru Siltaş Yapı oldu

İş dünyasındaki 40 yılı aşkın köklü geçmişiyle ağırlıklı olarak Pendik bölgesine değer katan yapılar inşa eden Siltaş Yapı, 1998 yılından bu yana 2. Lig’de mücadelesini sürdüren ve geçtiğimiz Mayıs ayında Spor Toto 1. Lig’e yükselen Pendikspor’un 2022-2023 sezonu ana sponsoru oldu. İmza töreni 12 Ağustos Cuma günü Pendikspor Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Türkoğlu ve Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir’in katılımıyla Pendik Divan Otel’de gerçekleşti. Forma göğüs sponsorluğunu da içeren anlaşma çerçevesinde Pendik Stadyumu’nun ismi yeni sezonda ‘Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’ olarak değişecek.

Kente değer katma hedefiyle güven, kalite ve insan odaklı yaşam alanları inşa eden ve son olarak Pendik’teki en büyük kentsel dönüşüm projesi Siltaş Panorama’nın lansmanını gerçekleştiren Siltaş Yapı, bu bölgedeki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket şimdi de uzun zamandır desteklediği, geçtiğimiz senelerde forma sponsoru olduğu ve bu yıl Spor Toto 1. Lig’e yükselerek sezonu taçlandıran Pendikspor’un 2022-2023 sezonu ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni 12 Ağustos Cuma günü Pendikspor Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Türkoğlu ve Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir’in katılımıyla Pendik Divan Otel’de gerçekleşti.

“Şimdi bizi destekleyenleri mutlu etme zamanı”

Törende konuşma yapan Pendikspor Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Türkoğlu, “Spor Toto 1. Lig’de hedeflerimiz doğrultusunda mücadele etme ve bizi destekleyenleri mutlu etme zamanı geldi. Siltaş Yapı ile detaylı bir partnerliğe başlıyoruz. Pendik semtimize değer veren ve burada yıllardır önemli faaliyetlerde bulunan Siltaş Yapı’ya bu sponsorluk için kulübümüz adına teşekkür ederim. Bundan sonraki amaçlarımıza ulaşma yolunda iş birliğimizin büyük bir önemi olacak, hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“Pendikspor’a olan desteğimiz her zaman, her koşulda devam edecek”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ise “Biz iş dünyasında 40 yılı aşkın geçmişe sahip bir aile şirketiyiz. 2011 yılında ise tüm enerjimizi inşaat sektörüne yoğunlaştırma kararı aldık ve Siltaş Yapı’yı hayata geçirdik. O günden bu yana da kendimizi ağırlıklı olarak Pendik aksında insan odaklı ve bulunduğu bölgeye değer katan yapılar üretmeye adadık. Bu sayede yalnızca inşaat sektöründe değil Pendik bölgesinde de kısa sürede güvene dayalı bir ilişki geliştirmeyi başardık. Pendikspor da işte onlardan biri... Uzun yıllardır kulüple bir gönül bağımız bulunuyordu. Geçtiğimiz yıllarda forma sponsorlarıydık. Yakın zamanda lansmanını gerçekleştirdiğimiz son projemiz Siltaş Panorama’nın konumu dolayısıyla da kulüple resmen komşu olduk. Bugün imzaladığımız anlaşma sonucunda ise maçlarını heyecanla izlediğimiz, her daim gönülden desteklediğimiz, başarısıyla gururlandığımız Pendikspor’un artık ana sponsoruyuz. Takımımıza olan desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman, her koşulda devam edecek. Onların da bizleri başarılarıyla gururlandıracağına eminiz. Tabii burada taraftar desteği de çok önemli. Tüm Pendiksporluları takımımızı desteklemek adına yeni sezonda Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’na bekliyoruz. Yolumuz açık olsun.” şeklinde konuştu.

Sponsorluk anlaşması neleri kapsıyor

Pendikspor ve Siltaş Yapı arasında imzalanan ana sponsorluk anlaşması çerçevesinde, Pendik Stadyumu’nun ismi yeni sezonda ‘Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’ olarak değişecek. Pendikspor’un yeni sezon formalarının göğüs sponsoru da Siltaş Yapı olacak. Tribünlerin doğu ve batı tarafında kalan kale arkası bölümlerindeki panolarda, Spor Toto 1. Lig maçlarında, sahanın kenarını çevreleyen LED ekranlarda, Pendikspor takım otobüsünde, takımın ve teknik direktörün vereceği röportajlarda ve basın toplantılarında yer alacak backdroplarda Siltaş Yapı logosu yer alacak.

Siltaş Yapı hakkında

Temel yapı taşları tecrübe, güven ve kalite olan Siltaş Yapı, iş dünyasındaki 40 yılı aşkın köklü geçmişinde biriktirdiği tecrübe ve güvenin ışığında 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. İnsan odaklı ve kente değer katan yapılar inşa eden Siltaş Yapı, bugüne kadar ağırlıklı olarak Pendik, Kartal, Maltepe aksında iş merkezleri, Siltaş Nova Park, Siltaş Mavi Park, Siltaş Teras Park, Siltaş Safir Park,Siltaş Flora Park ve Siltaş Marina gibi çok sayıda yeni nesil konut projelerini hayata geçirdi.

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Pendik Spor Kulübü hakkında

Kökleri 1927’ye uzanan Pendikspor, 1950 yılında prosedürlerini tamamladıktan sonra günümüz adıyla resmen kuruldu.1983-1984 sezonunda profesyonel statü kazanan Pendikspor, 1997-1998 sezonunda 3. Lig’de şampiyon olarak 2. Lig’e çıkmayı başardı. 1999 yılında Türkiye Kupası’nda çeyrek final oynayan kulüp, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmesiyle Türkiye’deki futbolseverlere adını duyurdu. 2021-2022 futbol sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sadece beş mağlubiyet alan Pendikspor, şampiyonluğunu ligin bitimine beş hafta kala ilan etti. Takım 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig’de hedefleri doğrultusunda mücadelesini sürdürecek.

pendikspor.org.tr

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