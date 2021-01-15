Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın emeklilik yolunda karşısına çıkan sorunlara dikkat çekti. Palandöken, ”Emekli olmak isteyenlere kredi verilirken ayrım yapılmamalı” dedi.

Palandöken, SGK ile 3 kamu bankası arasında imzalanan protokolden yararlanarak emekli olmak isteyen esnaf ve sanatkarların prim borcunu yapılandırırken sicilden mustarip olduğunu aktardı. Palandöken, ”Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlarımızın birikmiş prim borcunu kredi ile yapılandırarak emekli olabilmesi için 3 kamu bankası ile SGK arasında imzalanan protokol, emekliliği dört gözle bekleyen esnafımızı memnun etmişti. Ancak kredi çekerek bu hakkı kullanmak isteyen çok sayıda esnaf ve sanatkarımızın sicil engelinden dolayı krediye ulaşamadığı yönünde yoğun bir başvuru var” ifadelerine yer verdi.

Palandöken emekliliği gelen esnafın sicil engeline takılmaması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Esnafımızın emekliliği için çok önemli bir kolaylık olan ve kamu bankaları tarafından verilen krediler sicil bahanesi ile kısıtlanmamalı. Bankalar kara liste bahanesiyle esnaf ve sanatkarların krediye ulaşmasını engelleyip önünü tıkamamalı. Zaten krediler esnafın emekli aylığı ile ödeneceği için bankaların bundan zarar etme ihtimali yok. Pandemi döneminde çok zor günler geçiren ve geçmişteki prim borçlarından kurtularak emekli olmak isteyen esnafımıza bu dönemde mutlaka kolaylık sağlanmalı.”