(Özel) Gaziler Derneği Başkanı: “Yunan bizim işimiz, o Yunan akıllanmaz”

Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin, “Yunan bizim işimiz. O Yunan akıllanmaz. Biz bu Yunan’ı denize yeniden dökeriz ama kalem kılıçtan keskindir” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü öncesinde açıklamalarda bulunan Kıbrıs Gazisi ve Kayseri Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, gururlu olduklarını söyledi. Balcı, “Bütün Türkiye’de bulunan gazilerimizin gününü kutluyorum. Anadolu’yu işgal etmek üzere suretiyle Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu bundan 99 yıl önce, Başkomutan Mustafa Kemal’in komutasında kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nde hezimete uğratılmış ve bir süre sonra da topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi savaşın seyrini değiştirerek, bugünün hür bağımsız Türk milletinin yolunu açmıştır. TBMM muharebenin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına 19 Eylül 1921’de mareşal rütbesi ve gazi unvanı vermiştir. Gaziler Günü, bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Yunan’a karşı can pahasına mücadele ettiklerini dile getiren Balcı, “Yunan’a karşı canımız pahasına mücadele ettik. Kıbrıs bizim işimiz, Yunan bizim işimiz. O Yunan akıllanmaz. Biz bu Yunan’ı denize yeniden dökeriz ama kalem kılıçtan keskindir. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu işi masada çözelim diye bu konuda uğraşıyorlar. Türk ordusu hiçbir zaman için yılmaz. Biz gaziler de devletimiz görev verirse canımızın pahasına gideriz. Orada şehit oluruz. Dönersek tekrar gazi olur, geliriz. Canla, baş üstüne gidip savaşırız” şeklinde konuştu.