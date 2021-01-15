(Özel) Doğal seyir terası manzarasıyla hayran bırakıyor

Bursa’da manzarasıyla görenleri hayran bırakan doğal seyir tepesine çıkanlar uçacakmış hissine kapılıyor.

Büyükorhan ilçesine bağlı Çakıryenice köyünde bulunan tabiî seyir tepesi, çok kişi tarafından bilinmese de görenleri manzarasıyla hayran bırakıyor. Yüksek bir noktada bulunan seyir tepesinin alt kısmı 2 kilometrelik uçurum. Bu noktaya çıkanlar alttaki uçurum olan vadiyi ve dağları hayranlıkla saatlerce izliyor. Bölgenin seyir terası kurulmak için çok uygun olduğunu belirten köylüler, buraya terasın yapılması durumunda çok sayıda ziyaretçi çekeceğini belirtiyor. Doğal seyir terası drone tarafından görüntülendi. Bu tepeyi eşsiz manzarayı izlemek isteyen köylüler ve bölgeyi bilenler ziyaret ediyor.

Doğal seyir terasına sık sık çıkıp bu eşsiz manzarayı saatlerce izlediğini ifade eden Celal Atış, "Köyümüzde bulunan bu tepenin manzarası muhteşem. Buraya gelenler uçacakmış hissine kapılıyor. Burada saatlerce manzara izlenebiliyor. Burası tabiat harikası bir yer. Manzarası çok güzel. Doğal haliyle bile çok güzel, bir de çam teras yapılsa burası çok sayıda turist çeker. Ben akşama kadar burada kalıyorum. Manzaranın seyrine doyum olmuyor. Buraya çıktığımda uçacakmış gibi bir his geliyor. Tepe ile uçurumun en alt noktasının arası 2 kilometre. Buraya belediyemiz bir cam teras yaparsa çok sayıda ziyaretçi çeker" dedi.