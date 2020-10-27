Ordulu şehidin baba ocağı 3 ayda yeniden inşa edildi

Hakkari’nin Şemdilli ilçesinde geçen yıl şehit olan Ordulu Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın ailesine yeni bir ev inşa edildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerin askeri araca düzenledikleri saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın (24), Ordu’nun Aybastı ilçesinde oturan ailesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile önceki ev yıkılarak yerine yeni bir ev inşa edildi. İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile ve Ordu Valiliği’nin himayesinde başlayan süreçte, Uzundere Mahallesi’ndeki mevcut eski ev yıkılarak, 3 ayda inşa edilen 2 katlı ev, aileye teslim edildi.

Şehit babası Kenan Altuntaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini bizzat arayarak evin 3 ay içerisinde yapılacağını söylediğini ifade ederek, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beni aradığında, Allah razı olsun 3 ay içerisinde evin yapılacağını söyledi ve ‘bu zamana kadar yapılmadıysa bu bizim ayıbımız’ dedi. Şu an ev tamamen bitti. 20 gün sonra taşınmayı düşünüyoruz. Ordu Valimiz Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler de yakından ilgilendi, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Şehidin büyükannesi Fatma Altuntaş da “Allah yapanlardan razı olsun. Devletimiz yaptırdı, çok güzel oldu. Bir tane daha evladımız var. Allah ona hayırlı uzun ömür versin” diye konuştu.