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Ölüm yolu gençleri göçe zorluyor

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNİN TARIM VE HAYVANCILIK İLE GEÇİNEN KARANEBİLİ MAHALLESİ SAKİNLERİ, KÖYDEN GÖÇÜN ÖNLENMESİ VE TARIMDA ÜRETİMİN ARTTIRILMASI İÇİN ÖLÜMLÜ KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ YOLLARININ YAPILMASINI İSTİYOR.

Ölüm yolu gençleri göçe zorluyor

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNİN TARIM VE HAYVANCILIK İLE GEÇİNEN KARANEBİLİ MAHALLESİ SAKİNLERİ, KÖYDEN GÖÇÜN ÖNLENMESİ VE TARIMDA ÜRETİMİN ARTTIRILMASI İÇİN ÖLÜMLÜ KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ YOLLARININ YAPILMASINI İSTİYOR.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:26
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Ölüm yolu gençleri göçe zorluyor

Adana’nın Kozan ilçesinin tarım ve hayvancılık ile geçinen Karanebili Mahallesi sakinleri, köyden göçün önlenmesi ve tarımda üretimin arttırılması için ölümlü kazaların meydana geldiği yollarının yapılmasını istiyor.

Karanebili Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, gençlerin yol olmadığı için köyden kentlere göç ettiğini söyledi. 15 kilometre boyunca kenarı uçurum, virajlı ve toprak yolun kışın çok daha tehlikeli boyuta ulaştığını belirten Öztürk, ulaşım sıkıntısı yüzünden tarımsal üretimde çok büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Öztürk, "Yollarımızın çok bozuk. Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık, belediye başkanımızdan bu yolların yapılmasını istiyoruz. Köyün gençleri arazilerini ekip biçemediği için göçe zorlanıyor. Bu yollarımızın yapılmasını bekliyoruz. Yolda arabalarımız gelip gidemiyor. Kışın göçük oluyor sel oluyor. Köprü yok, büz yok. Bunların yapılmasını bekliyoruz. Uçurumlar var. Bu köyde iki kaza oldu iki ölüm oldu. Şu an 50 hane eskiden daha yüksekti herkes ekim yapamadığı için köyden göç etti. Cumhurbaşkanımızın hizmet anlayışı ile mahallemize yetkililerin hizmet etmesini bekliyoruz" dedi.

Sürücülerden Yunus Dinçer, yolda araçla giderken çok zorlandığını belirterek, "Araç vitesten atıyor patinaj yapıyor, traktör bile zorlanıyor. Gübre çıkarmak zorundayız çıkaramıyoruz” diye konuştu.

Köyün gençlerinden Kürşat Öztürk, Antalya’da çalıştığını anlatarak, "Köyümüzde imkan olsa burada kalırdık. Yollar gördünüz gibi araçların jantları yamuluyor akis kırılıyor. Köyde kalıp üretmek yerine burada imkan olmadığı için başka il ve ilçelerde iş imkanından yaralanıyoruz” diye konuştu.

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