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Niğde’de korona virüs denetimi yapıldı

Niğde’de korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" gerçekleştirildi.

Genel 18.04.2021, 16:40
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Niğde’de korona virüs denetimi yapıldı

Niğde’de korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’ın katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta ve denetim ekibi Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali olmak üzere polis noktaları ve açık olan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’de hayata geçirilen tedbirlerin tavizsiz uygulandığını söyledi. Vali Şimşek, “Amacımız virüsün yükseliş hızını durdurmaktır. Artık toplumun da rahatlayabileceği düzeylere indirmek. Bu da vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla oluyor. Yükselişi durdurmanın yolu da vatandaşların kurallara uymasından geçiyor. Ben vatandaşlarımızdan ev ziyaretlerinden kaçınsınlar ve her zaman söylediğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmasınlar. Bu şekilde kurallara uyduğumuz takdirde rahatlayacağımız günlere kavuşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
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