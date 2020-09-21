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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "Obruk köyünde can ve mal kaybı yok”
NİĞDE DE MEYDANA GELEN 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE MERKEZİ BOR İLÇESİNE BAĞLI OBRUK KÖYÜNDE NİĞDE VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, NİĞDE MİLLETVEKİLLERİ YAVUZ ERGÜN SELİM GÜLTEKİN AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE GELEREK İNCELEMELERDE BULUNDULAR.
Genel 21.09.2020, 01:00
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Niğde de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde merkezi Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün Selim gültekin Afad ekipleri Bölgeye gelerek incelemelerde bulundular.
Afad Obruk köyüne çadır kurarak erzak desteği gönderecek.
Depreme evde yakalanan Obruk köylüleri Büyük gürültü ve uğultu sesinin geldiğinden sonra sallandığını ifade ettiler.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Obruk köyünde herhangi bir can ve mal kaybı yok. Evlerde çatlaklar var. Ekipler tespit çalışması yapıyor. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Adana’dan ikbal ekibimiz yola çıktığı çadır getiriyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun”
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