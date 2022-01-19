Nevşehir’de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Perşembe günü il genelinde taşımalı eğitim öğrencileri, özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezlerine gelen öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi