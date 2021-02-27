Musiki Muallim Mektebi Restorasyonunun birinci etabı tamamlandı

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin seçim vaatlerinden biri olan Musiki Muallim Mektebi’ni aslına döndürme çalışmaları kapsamında, mektebin birinci etabının restorasyon çalışmaları tamamlandı. Başkan Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ise tarihi mekânda incelemelerde bulundu.

“Hassasiyetle çalışmalar devam ediyor”

Üç bloktan oluşan binanın A ve B Bloklarında toplam 2 bin 4 yüz metrekarelik alanda çalışmaların tamamlandığını kaydeden Başkan Köse, “İlçemizde tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıyor önemli tarihi yapıları restore ederek günümüze kazandırıyoruz. Biz ne kadar tarihimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Tabi restorasyon çalışmalarına devam ederken bu mekanın tarihi dokusunu ve özgün yapısını korumaya özen gösteriyoruz. Şu an bu hassasiyetle çalışmalar devam ediyor. Biz Mamak Belediyesi olarak ata yadigarı eserlere sahip çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ata yadigarı eserlere sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Restorasyon çalışmaları yapılırken mekanın tarihi dokusunu ve özgün yapısını korumaya özen gösterdiklerinin de altını çizen Köse, “Musiki Muallim Mektebimiz Cumhuriyet tarihinin ilk konservatuarı. Önce ismini aslına dönüştürerek çalışmamızın startını vermiştik. Ardından tarihi binanın restore çalışması yapılırken tarihi orijinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan A ve B bloklardaki tüm kapı ve pencere doğramaları, ıslak hacimleri yenilendi, iç ve dış cephe boyaları yeniden yapıldı” dedi.

Yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Başken Köse, “A blok 1. katta bulunan sınıfların zemini halk oyunları, bale, dans vb. etkinliklere uygun olacak şekilde ahşap zemin ile kaplandı. Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Hikmet Şimşek Tiyatro Sahnesi’nin koltuklarını yeniledik, sahne bakımı yaptık. Altın varak boyalar yenilendi. C blok dış cephe boyası yenilendi. E blok ahşap kapı ve pencere doğramaları yenilendi. Bloklardan birinde bulunan odalardan birini kitap- kafe olarak tasarladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Mamak İlçe Halk Kütüphanesi’nin çalışmalarını tamamladık” şeklinde konuştu.