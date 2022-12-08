Mehmetçik, zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ettiği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omuzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor” denildi.