Mehmetçiği ne kar, ne fırtına, ne de zorlu arazi koşulları durduramıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlara tüm hava koşullarında aralıksız devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesindeki teröristlerin temizlenerek hudutların güvenliği için bölgenin teröre karşı kilitlenmesi amaçlandı. Aradan geçen 7 aylık süreçte Mehmetçik zorlu bir arazide ve zorlu hava şartlarında teröristlerin inlerine girmeye, bölgeyi terörden temizlemeye devam ediyor.

Kış aylarına girilmesiyle birlikte bölgedeki hava şartları da çetin bir hâle geldi. Binlerce metrelik rakımda görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide de operasyonlarını icra ediyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut. Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede görevlerini yerine getiriyor.

Mehmetçiğin bu mücadelesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadelere yer verdi:

“Vatan ve millet aşkıyla canını hiçe sayarak görevini yerine getirmeye çalışan kahramanlarımız; şehitlerimiz ve asil milletimiz için mücadeleye devam ediyor. Bu mücadele milletimizi terör belasından kurtarıncaya kadar yılmadan, bıkmadan devam edecek.”