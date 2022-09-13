MEB’den Bakan Özer’in çarpıtılan sözlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, “Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığından, dün Bakan Özer’in iki öğretmen adayı arasında gerçekleştirdiği özel sohbet içeriğinin, bağlamından koparılmış bir şekilde çeşitli sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görüldüğü belirtilerek konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır.”