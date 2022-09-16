Malatya’da ’koç katım şenliği’ düzenlendi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde geleneksel olarak yapılan koç katım şenliği düzenlendi.

Yazıhan ilçesi Karaca Mahallesinde ‘Koç Katım Şenliği’ düzenlendi. Şenlik çerçevesinde koçlar boyandı. Yetiştiricilere yelek ve tulum dağıtıldı.

Programda konuşan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Üretime ihtiyacımız var. Tüketim artıyor ama üretimin de artması lazım. Yetiştiricilerin ve üreticilerin daha fazla desteklenmesi lazım. Yaylalarda, su sıkıntısı, tuvalet, altyapı, banyo gibi birçok sorun var. Sosyal ihtiyaçların desteklenmesi ile ilgili de projelerimiz var. Bakanlığımız da mera ıslahı projesiyle ilgili destek veriyor. Bunları da önümüzdeki süreçte yapacağız. Koçlarımız çok iyi, kaliteli koç kullanıyorlar. Üreticimizi tebrik ediyoruz. Daha fazla üretmesini istiyoruz” dedi.

Koyun yetiştiricisi olan Zeynal Alkan da “Koyunculukla uğraşıyorum. Bu işi yıllardır yapmaktayız. Koç katımının yetiştiricilerimize bereketli olmasını diliyorum. Üretici olarak sıkıntılarımız, zorluklarımız var. Ama aşıyoruz. Suluklarımız yok. Devletin arpa desteğinde biraz daha yardımcı olmaları ve bize öncelik tanımalarını istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından rengarenk boyanan koçlar sürülerin içerisine katıldı.