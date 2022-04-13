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Kulakları ezanda, gözleri yangın ihbar ışığında

İtfaiye erleri, Ramazan Ayında oruçlarını tutarken bir yandan da görevlerini yerine getiriyor. İftar sofrasında kulakları ezanda, gözleri ihbar ışığında olan itfaiyeciler, gelen yangın bilgisi ile yemeklerini yarıda bırakıp olay yerine koşuyor. Ramazanda 120 olaya müdahale ettiklerini anlatan Avcılar İtfaiye Ekip Amiri Sefettin Çavuş, ”Avcılar itfaiyesi İstanbul genelinde en fazla yangına müdahale eden grup. Olay yerinde sahur yaptığımız çok oldu. Bazen sahura bir saat iki saat kala yangın çıktığında mutlaka cebimize yarım ekmek arası bir şeyler alıp hazırlıklı olabiliyoruz. Yangın yerinde sahur yaptığımız iftar yaptığımız zamanlarda oldu" dedi.

Genel 13.04.2022, 10:13 13.04.2022, 10:56
Kulakları ezanda, gözleri yangın ihbar ışığında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Ramazan ayında oruçlarını tutarken bir yandan da görevlerini yerine getiriyor. Bazen sahur ve iftarı olay yerinde yapan, bazen de ezan vakti ihbarla yangın yerine koşan ekipler canlarını hiçe sayarak görev yapıyorlar.

Avcılar İtfaiye İstasyonu’nda her türlü zor şartlara rağmen görevlerini yapan itfaiye ekipleri, ezan saatinde nöbet arkadaşları ile birlikte oruçlarını açtı. İtfaiye erleri yemeklerini yerken telsiz başında bir nöbetçi bırakarak muhtemel bir ihbara karşı hazır bekledi. Yemeklerini yiyen itfaiye erlerinin kulakları gelecek olan anonsta olurken, gözleri de olayın büyüklüğünü gösteren ışıklarda. Işık yanıp, anonsu duyan ekipler, iftar yemeklerini yarıda bırakıp olay yerine gitmek için araçlarına koştu. Ailelerini kurtarmaya gider gibi gelen yangın anonsuna hareketlenen ekipler, vakit kaybetmemek için koruyucu kıyafetlerini araçlarında giydi. İtfaiye erlerinin yangına gidiş anı ise havadan görüntülendi.

Ocak ayından buyana Avcılar İtfaiye İstasyonunda bin 142 olaya müdahale edildi. Ramazan Ayı başladığından bu yana ise, 120 olaya müdahale edildi. Ayrıca, Avcılar itfaiyesi İstanbul genelinde en fazla yangına müdahale eden grup olma özelliğini de taşıyor.

27 yıldan beri itfaiyede çalışan Ekip Amiri Sefettin Çavuş , “Bu sene 2022 yılında Ocak ayından itibaren bin 142 olaya müdahale ettik. Ramazandan beri 120 olaya müdahale ettik. Bir sürü olay oluyor bunu yangınla sınıflandırırsak Avcılar itfaiyesi İstanbul genelinde en fazla yangına müdahale eden grup. Bu akşam da arkadaşlar tam yemeğini aldı orucunu bozdu, bir çatı yangını meydana geldi. Olay yerinde sahur yaptığımız çok oldu. Bazen sahura bir saat iki saat kala. Yangın çıktığında yangının durumuna göre eğer çatı veya fabrika yangını ise mutlaka cebimize yarım ekmek arası bir şeyler alıp ‘arkadaşlar sahura buraya gelemeyeceğiz herkes hazırlığını yapsın der gibi’ zaten yemekhaneden hazırlıklı olabiliyoruz. Eğer yetişemezsek diye. Yangın yerinde sahur yaptığımız iftar yaptığımız zamanlarda oldu. Yangın büyük olduğunda birkaç grup çalışıyoruz” diye konuştu.

"Yanlış parklardan dolayı problem yaşıyoruz"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Çavuş, “Vatandaşlardan istediğimiz bize duyarlı olmaları. Siren sesini duyduğu zaman mutlaka fermuar şeklinde bize yol vermeleri. Önceden biz anons ederken sağ şeridi açın sol şeridi açın gibi anonslar yapıyorduk. Ancak dünyada iki şeritli akan bir yolda sağdan gidenler daha sağa soldan gidenler daha sola yanaşmak münasebetiyle itfaiye araçlarına fermuar şeklinde ortadan bir geçiş güzergahı açılmasını istiyoruz. Belki de trafikte olan bir kişinin evine de gitmiş olabiliriz. Bir yakınını da kurtarmış olabiliriz. Yanlış parklardan muzdarip oluyoruz. Yanlış parklardan dolayı sokağa girememe merdiven araçlarımızı açamama gibi yada itfaiye musluklarından su alacağımız zaman önüne park edildiğinde su alırken problem yaşıyoruz. Yolda bir dakikalık zaman belki bizi bir saat belki iki saat geciktirecek. Vatandaşlarımıza çağrımız siren sesini duyduğu zaman fermuar şeklinde kenara çekmeleri itfaiye aracının geçmelerine yardımcı olmaları” dedi.

"Kadınlar kendinize güvenin cesaretli olun"

Bir yıldır itfaiye teşkilatında görev yapan Leyla Kaya ise, ”300 yıllık bir teşkilat geçmişten gelen bir düşünce var. İtfaiye erkek mesleğidir diye. Biz bu tabuları yıkmaya geldik. Ben tek değilim 37 kızla beraber girdik. Kadınlar kendilerine güvendikten sonra her şeyi yapabilirler. Teşkilata girdik mutluyuz. 1 yıl içinde bir çok olaya gittim. Bir çatı dairesinde. Çatı komple yanmış adam Allah razı olsun dedi geçmiş olsun diyorsun ama içimizden bir ses keşke yanmasaydı diyor. Kadınlar kendinize güvenin cesaretli olun. Bu meslek sadece erkekler için değil. Kadınlarda yapabilir bu mesleği” diye konuştu.

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#itfaiye #yangın #ezan
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