Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, korona virüse yakalanarak karantina altına alındı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ın yapılan test sonucu korona virüs testi pozitif çıktı. Testin ardından karantinaya alınan PEhlevan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşar Pehlevan, uzmanlık eğitimini 2000 yılında SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaparak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. SSK Gölcük 82. Yıl Hastanesi’nde ve SSK İzmit Bölge Hastanesinde görev yapan Pehlevan, İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve kadın doğum uzmanı olarak çalıştı. Kamu Hastaneler Birliğinin kurulmasıyla, İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yönetici olarak görev aldı. Daha sonra Seka Devlet Hastanesinde başhekim yardımcılığı yapan Pehlevan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve başhekim olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Pehlevan, 9 Ekim 2020 tarihinde de Kocaeli İl Sağlık Müdürü olarak göreve başladı.