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Kaymakam Balcı’dan esnaf ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Genel 18.09.2021, 17:58
Kaymakam Balcı’dan esnaf ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, bu kez Diyadin Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla sohbet edem Kaymakam Balcı, onların talep ve sorunları dinledi.

Ziyareti sırasında bir berbere giren ve burada tıraş olan Kaymakam Alper Balcı, esnafa kazançlı işler dileyerek oradan ayrıldı.

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