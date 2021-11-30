Kayıklar alabora oldu, tekne kıyıya vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı kayıkları alabora oldu, tekne karaya sürüklendi, feribot seferleri yapılamadı. Balıkçılar, teknelerinin batma ihtimaline karşı nöbet tuttu.

Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos etkili olmaya başladı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kuvvetli rüzgar sebebiyle Bodrum - Datça feribot seferleri yapılamadı. Rüzgarla sahile vuran dalgalar, denizde bağlı haldeki balıkçı kayıklarını karaya sürükledi, bazıları da alabora oldu. Paşatarlası sahili açıklarında tonoza bağlı yaklaşık 10 metre uzunluğundaki Aksun isimli ahşap teknenin koçboynuzu kırılınca tonozdan ayrıldı.

Kıyıya sürüklenip karaya oturan tekne, zarar görmemesi için halatlarla bağlanarak sabitlenmeye çalışıldı. Gümbet sahilinde de küçük iskeleler dalgalardan zarar görüp kırıldı. Bitez sahilindeki balıkçılar ise teknelerinin su alıp batma ihtimaline karşı rıhtımda nöbet tuttu. Mustafa Girgin isimli balıkçı, rüzgar batıdan kuvvetli estiğinde teknelerinin başında nöbet tuttuklarını ifade ederek, “Şu an hava sert estiğinden dolayı teknelerimizin başında bekliyoruz. Bütün balıkçı arkadaşlarımızla beraber nöbetteyiz bugün burada. Sonuçta ekmek teknesi bunlar. Biz bunlardan para kazanıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

Lodosun kuvveti, akşam saatlerine doğru azaldı.