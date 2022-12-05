Kara aldırış etmeden Elevit Yaylası’nda buz gibi suda yüzdü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası’na giden şahıs buz gibi dere suyuna girdi.

Rize’de yaşayan Hasan Önder, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ’karda yüzme’ etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Çamlıhemşin ilçesi bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası’na çıkan Önder, her yıl olduğu gibi bu yılda kar ve soğuğa aldırmadan adeta buz tutan dereye girerek yüzdü.

"Yüzme şenliklerine bir antrenman yapmış oldum"

Yaptıkları Yüzme Şenliklerine bir antrenman olsun diye buz gibi suya girdiğini ifade eden Hasan Önder, "Yaptığımız her aktivite bölge turizmine, bölgenin ekonomisine katkı yapsın diye yapıyoruz. Çünkü Rize ve ya Doğu Karadeniz yaz turizmi ile anılsın istemiyoruz. Doğu Karadeniz ve Rize’de doğa sporları çok yaygın. Yaptığımız aktivite kış turizmin canlandırmak için yapılan bir şey. Hatta biz karlı havada yüzmeyi şenlik haline getirdik. Kış yüzme şenliğini Dünya’da 2 bin 500 metrenin üstünde yapan tek bölgeyiz. Bir amacımız da şu, Rize çayına dikkat çekmek için kış yüzmeyle birleştirdik. Bizim sloganımız zaten, "buz gibi suda yüzdüler, çayla ısındılar" şeklindedir. Bu sloganıda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz kafe köşelerinde telefon ve bilgisayarlarda zaman geçirsin istemiyoruz. Gençlerimizin kendilerini doğaya bırakmalarını istiyoruz. Bir aktivite için farkındalık olsun diye bizde yüzüyoruz. Aslında herkes suyun eksi derecelerde olduğunu düşünüyor ama su eksiye düşerse donar. Suyun derecesi 4-5 derece civarlarındadır. Buz gibi sulara kendimizi attık. Yüzme şenliklerine bir antrenman yapmış oldum. Ocak veya Şubat aylarında tekrardan bir Yüzme şenliği yapacağız ama bu sefer uluslararası boyutta planlıyoruz. İnşallah yakın zamanda tekrardan buz tutan derelerimizde, göllerimizde bu aktiviteyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Önder geçtiğimiz Şubat ayında 7.’si gerçekleşen ’Kış Yüzme Şenlikleri’ etkinliğine öncülük etmiş ve kara aldırış etmeden Fırtına Deresi’nin buz gibi suyuna girmişti.