Kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan’ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara geçidinde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikameti karayolunda akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda ise kısa süreli kuyruklar oluştu.

Ardahan’ın yüksek kesimlerine sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve akşam saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından karayollarında buzlanma meydana geldi. Ardahan-Artvin karayolu Sahara geçidinde buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı. Gazeteciler de kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.