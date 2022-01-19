Kar yağışı İstanbul’da trafiği olumsuz etkilemedi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, trafiği olumsuz etkilemedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından gece saatlerinde kar yağışı İstanbul’da etkili oldu. Yağış İstanbul’un bir çok noktasında etkili oldu. Sabah saatlerinde Ana artellerden olan E-5 Karayolun da yolların temiz olduğu görülürken, trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü.