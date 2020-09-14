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Kaputa giren kedi için seferber oldular

KEDİ

Genel 14.09.2020, 17:20
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Kaputa giren kedi için seferber oldular

Yalova’da itfaiye ekipleri otomobilin kaputuna giren kediyi uzun çabalar sonucu çıkardı.

Yalova’da seyir halindeki 06 ACG 102 plakalı otomobil sürücüsü, kaputunun içinden kedi sesi geldiğini duyunca aracını durdurdu. Sürücünün haber vermesiyle itfaiye ekipleri Cumhuriyet Caddesi’ne gelerek kediyi kurtarma operasyonuna başladı. İtfaiye ekipleri bütün denemelerine rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkartamadı. Ekipler en son çare olarak otomobili İtfaiye Müdürlüğü’ne götürdü. Burada kedinin üzerine itfaiye erleri tarafından hava püskürtüldü. Korkan kedi otomobilden çıktı. Otomobilden kurtarılan kedi kaçarak kayıplara karıştı.

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