Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 46 yıl sonra yarın açılacak ’hayalet şehir’ Kapalı Maraş yarın açılıyor. Hayalet şehirde caddelerde hummalı temizlik çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazi Mağusa’ya bağlı Kapalı Maraş 46 yıl sonra yarın açılıyor. Hayalet şehir olarak da bilinen Kapalı Maraş’ta çalışmalar son sürat devam ediyor. Kapalı Maraş yarın saat 11.00 da halkın kullanımına açılacak. İHA ekibi Kapalı Maraş’taki çalışmaları yerinde inceledi.

Gazi Mağusa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda 45 yıllık otlar, molozlar bir bir temizleniyor. Özelikle Sahil şeridi bölgesinin yeniden kullanıma açılması için hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Yollar asfaltlanıyor, Yıkık harabe bölgeler güvenlik amacıyla demir korkuluklarla çevriliyor. Kapalı Maraş’a vatandaşların rahat girebilmeleri için Doktor Fazıl Küçük Stadyumu tarafına kapı ana giriş kapısı yapılırken, vatandaşlar demokrasi Caddesi güzergahı, yoldan da sahil şeridi boyunca bölgeyi gezebilme imkanı bulacak ve Maraş’ın 46 yıldır kapalı olan deniz sahilinde serinleme şansı olacak.