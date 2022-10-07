Kandil simidi özel öğrencilerden

Kayseri’de özel eğitim meslek okulu öğrencileri, Mevlid Kandili dolayısıyla farklı illerdeki 18 okulun öğrencilerinin de katılımı ile kandil simidi yaptı.

Melikgazi ilçesinde bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi yaptı. Çevrimiçi ortamda farklı illerden 18 okulda eğitim gören özel öğrencilere de kandil simidinin tarifi veren öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Fatih Paça da, öğrencilerin heyecanına ortak olarak, başarılar diledi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak, “Türkiye’nin farklı illerinden toplam 18 okul ve öğrencilerle beraber çevrimiçi ortamda Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi etkinliğimiz oldu. Öğrencilerimizin anlatımıyla kandil simidini eş zamanlı olarak diğer okullardaki öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla birleştirdik. Çok mutluyuz. Kandil dolayısıyla öğrencilerimiz de diğer arkadaşları ile tanışmış oldular. Bu sayede geçmiş dönemden itibaren sürekli bu ve benzeri çevrimiçi yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin de özgüvenleri artıyor. Onların motivasyonları sürekli üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.