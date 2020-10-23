İzolasyon şartlarına uymadığı belirlenen 12 kişi yurt ve pansiyona alındı
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, DÜN İZOLASYONA TABİ TUTULAN KİŞİLERE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMADA 31 BİN 503 KİŞİNİN DENETLENDİĞİNİ VE AMBULANS İZOLASYON ŞARTLARINA UYMAYAN 12 KİŞİ YURT VE PANSİYONA ALINDI AÇIKLADI.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik yapılan uygulamada 31 bin 503 kişinin denetlendiğini ve ambulans izolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurt ve pansiyona alındı açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Çarşamba ve Perşembe günü izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik ve Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, işletme, tesislerde
denetim yapıldığını açıkladı. İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurt ve pansiyona alındığını belirten Yerlikaya, “İstanbul’da 22 Ekim’de "tanılı/temaslı" olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetimlerde; Tıbbi maskeli surat İstanbul’da 31.503 kişi denetlendi. Ambulans İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurt ve pansiyona alındı. Kırmızı ünlem işareti simgesi 247 bin 371 TL para cezası kesildi. Tıbbi maskeli surat Sola doğru ok 1,5 metre Sağa doğru ok Lotion bottle” ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, fabrika ve iş yeri denetiminde ise, “İstanbul’da 21 Ekim’de Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, işletme, tesis vb. yerler ile personel servisleri’ne yönelik 473 ekibimizle yapılan denetimlerde; 2 bin 610 fabrika, işletme bin 113 personel servisi denetlendi. 178 fabrika/işletme uyarıldı. 277 bin 098 TL para cezası kesildi” açıklamasını yaptı.
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