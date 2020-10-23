İzolasyon şartlarına uymadığı belirlenen 12 kişi yurt ve pansiyona alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik yapılan uygulamada 31 bin 503 kişinin denetlendiğini ve ambulans izolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurt ve pansiyona alındı açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Çarşamba ve Perşembe günü izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik ve Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, işletme, tesislerde

denetim yapıldığını açıkladı. İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurt ve pansiyona alındığını belirten Yerlikaya, “İstanbul’da 22 Ekim’de "tanılı/temaslı" olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetimlerde; Tıbbi maskeli surat İstanbul’da 31.503 kişi denetlendi. Ambulans İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurt ve pansiyona alındı. Kırmızı ünlem işareti simgesi 247 bin 371 TL para cezası kesildi. Tıbbi maskeli surat Sola doğru ok 1,5 metre Sağa doğru ok Lotion bottle” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, fabrika ve iş yeri denetiminde ise, “İstanbul’da 21 Ekim’de Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, işletme, tesis vb. yerler ile personel servisleri’ne yönelik 473 ekibimizle yapılan denetimlerde; 2 bin 610 fabrika, işletme bin 113 personel servisi denetlendi. 178 fabrika/işletme uyarıldı. 277 bin 098 TL para cezası kesildi” açıklamasını yaptı.