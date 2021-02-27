banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
55 tilkiden üretilmiş, fiyatı 450 bin lira
55 tilkiden üretilmiş, fiyatı 450 bin lira
Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi
Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi
Erik, çeyrek altını solladı
Erik, çeyrek altını solladı
Papağan 'Ufuk' insan gibi konuşuyor
Papağan 'Ufuk' insan gibi konuşuyor

İzmir’de esnafla dayanışma için ön ödeme kampanyası başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren esnafın pandemi nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıları hafifletecek yeni bir destek kampanyası başlattı. “Zorlukları beraber paylaşalım” diyerek İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz imece kültürünü atalarımızdan öğrendik. Bu kez de esnafımız için dayanışma çağrısı yapıyoruz. Ön ödeme yaparak esnafımıza can suyu olalım” dedi.

Genel 27.02.2021, 16:39
3
İzmir’de esnafla dayanışma için ön ödeme kampanyası başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren esnafın pandemi nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıları hafifletecek yeni bir destek kampanyası başlattı. “Zorlukları beraber paylaşalım” diyerek İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz imece kültürünü atalarımızdan öğrendik. Bu kez de esnafımız için dayanışma çağrısı yapıyoruz. Ön ödeme yaparak esnafımıza can suyu olalım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olabilmek amacıyla Biz Varız dayanışmasına yeni bir halka daha ekledi. Restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek içecek sektöründeki esnaf için başlatılan ön sipariş destek kampanyasıyla ihtiyaç sahibi esnaf ile yardım etmek isteyen İzmirliler bizizmir.com üzerinden bir araya getirilecek. Ön ödeme yaparak esnafa destek olmak isteyenler normalleşme başladığında önceden ödedikleri bedel kadar esnaftan hizmet alabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Ticaret Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine kayıtlı yaklaşık 10 bin esnafa ulaşarak kampanyayı duyurdu.

"İmece kültürünü atalarımızdan öğrendik"

“Zorlukları beraber paylaşalım” diyerek İzmirlilere çağrıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Korona virüs salgınının başladığı mart ayında ‘Biz Varız’ sloganıyla Türkiye’ye örnek olan İzmir dayanışmasını başlattık. Bu dayanışma ruhuyla depremde de İzmirli yurttaşlarımızın yarasını hep birlikte sardık. Biz imece kültürünü atalarımızdan öğrendik. Bu kadim kültürün temelinde zaten dayanışma ruhu var. Şimdi bir kez daha esnafımız için harekete geçmemiz gerekiyor. Birbirimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar iyi. Ön ödeme yaparak esnafımıza destek olalım. Sağlıklı günlerde mutlu sofralarda buluşalım” diye konuştu.

Banka dekontu yeterli olacak

Hazırlanan online sistem sayesinde destek talebinde bulunan esnafın banka hesaplarına dileyen herkes ön ödeme yaparak destekte bulunabilecek. Bu destek doğrudan esnafın hesabına yatırılacak. Normalleşme başladığında destekte bulunanlar, banka dekontu ile geldiğinde yapmış oldukları ön ödeme karşılığında esnaftan hizmet alabilecek. Destek çağrısında bulunan işletmeler düzenli olarak güncellenerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin bizizmir.com sitesinden yayınlanacak. Destekte bulunmak isteyenler “İzmir-Esnaf Dayanışması” sekmesini tıklayarak listeye ulaşabilecek ve esnafın banka hesaplarına diledikleri tutarı ön ödeme olarak gönderebilecek.

Büyükşehir’den kahvecilere bin lira destek

Büyükşehir Belediyesi, kahvehane, internet cafe ve oyun salonu esnafına bin lira nakdi destek kararı da aldı. İzmir Kahveciler Esnaf Odası işbirliğiyle inceleme çalışmalarına başlayan Büyükşehir, 2 bin 726 esnafla ilgili tespit işlemleri sona erdiğinde nakdi ödemelere başlayacak.

“Esnaf Destek Paketi” uygulaması sürüyor

Büyükşehir’in esnaf için başlattığı gıda ve hijyen paketi destek kampanyası da devam ediyor. Bugüne dek yaklaşık 10 bin esnafa gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. İzmirli esnaflar “Bizizmir.com” üzerinden “Esnaf Destek Paketi” bölümüne girerek gıda ve hijyen paketi talebinde bulunabiliyor.

Kira ertelemesi ve su indirimi de yapılmıştı

Büyükşehir, pandemi döneminde belediye kiracısı esnafın kirasını da üç ay ertelemişti. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında ise konut dışı ticari işletmelerin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulandı. Ayrıca katı atık bertaraf bedeli alımı durduruldu. Büyükşehir depremde işyeri ağır hasar gören esnafa Bir Kira Bir Yuva kampanyasından 10 bin lira, orta hasar gören esnafa da belediye bütçesinden 5 bin lira kira desteği sağladı.
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19