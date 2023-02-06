İstanbul’da deprem seferberliği

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle ilçe belediyeleri ve çeşitli yardım kuruluşlarına bağlı ekipler depremin vurduğu illere gitmek için toplandı.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle ilçe belediyeleri ve çeşitli yardım kuruluşlarına bağlı ekipler, 7.4 büyüklüğündeki depremin vurduğu illere gitmek için hazırlık başlattı. İstanbul’daki AFAD merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, İstanbul Havalimanı’na geçti.