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İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul’da gece boyunca sis etkili oldu. Kartal’da sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Genel 12.10.2021, 07:44
İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul’da gece boyunca sis etkili oldu. Kartal’da sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da gece saatleriyle birlikte başlayan ve birçok noktada etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sisten dolayı seyir halinde olan araçlar ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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