İstanbul Gençlik Oyunları rekordan rekora koşuyor

Başakşehir Belediyesi’nin 2017 yılında yaktığı gençlik meşalesi İstanbul’un dört bir yanında yanıyor. İstanbul Gençlik Oyunları’nda 150 bin 921 gencin kaydı alınarak oyunlar sonunda hedeflenen katılım sayısına çok kısa sürede ulaşıldı. İstanbul Gençlik Oyunları’nın aynı zamanda Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olduğunun altını çizen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu gençlik heyecanı Türkiye’yi de saracak” dedi.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları, 150 bin gence ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı. Başakşehir Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği gençlik oyunları bu yıl ilk defa 39 ilçede yapılıyor. Bugüne kadar 37 ilçede tamamlanan ziyaretlerde spor alanında 84 bin 961, kültür ve sanat alanında 11 bin 232, bilim ve teknoloji alanında 34 bin 295 bin, çevre ve sosyal sorumluluk alanında ise 20 bin 433 genç, oyunlara kaydını yaptırdı. Böylece 150 gence ulaşma hedefine henüz oyunların başında ulaşıldı.

“Gençlik heyecanı Türkiye’yi saracak”

İstanbul Gençlik Oyunları’nın meşalesini 2017 yılında yaktıklarını hatırlatan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bir hayal ile çıktığımız ve gençlerimizin heyecanını paylaştığımız İstanbul Gençlik Oyunları’nda 2017 yılından bu yana coşkumuz katlanarak devam ediyor. İstanbul’un dört bir yanını saran bu gençlik heyecanı, Türkiye’yi de saracak inşallah. Geçen yıl 100 bin gencimiz ile elimizde tuttuğumuz rekoru, bu yıl 150 bin gencimizin katılımıyla bir adım daha ileriye taşımış olduk.” şeklinde konuştu.

24 farklı branşta 450 final mücadelesi yapılacak

İstanbul Gençlik Oyunları’nda yıl boyunca kültür sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında 24 farklı branşta 450 final mücadelesi yapılacak. İstanbul gençliği; voleybol, basketbol, futbol, kros, bilyalı tornet, balon futbolu, paten, kaykay, masa tenisi, badminton, atletizm, pickleball, tiyatro, resim, müzik, şiir, espor NBA, espor PUBG, espor FİFA, espor Valorant, engelli ve yaşlı ev ziyareti, özgün fikirler, farkındalık söyleşilerine katılım branşlarında yarışacak.