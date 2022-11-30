İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısında İstanbul genelinde çalışan bin 803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifi oy çokluğuyla, 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi ise oy birliğiyle kab

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısında İstanbul genelinde çalışan bin 803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifi oy çokluğuyla, 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi.