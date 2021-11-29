İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.