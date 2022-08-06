İdlibli sanatçılar Rukban kampında yaşanan susuzluğa duvar resmiyle dikkat çekti

Suriye’nin Ürdün sınırındaki Rukban kampında susuzluk mücadelesi veren mültecilere dikkat çekmek isteyen 2 sanatçı İdlib bölgesinde duvar resmi çizdi.

Suriye’nin Ürdün sınırındaki Rukban kampında yaşayan yaklaşık 10 bin mülteci susuzlukla mücadele ediyor. Temel sağlık gereksinimlerini karşılayamayan mültecilerin yaşadığı drama dikkat çekmek isteyen İdlibli ressamlar Aziz Asmar ve Saleh Hamdoun, İdlib bölgesindeki yıkık binalara duvar resmi çizdi. Ressam Asmar, bölgede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çölün ortasında bulunan kamptaki mültecilerin susuzluktan ölmek üzere olduğunu belirtirken, ABD’den bu krize müdahale etmesini istedi. Kamp, Ürdün sınırında bulunduğu için Ürdün hükümetine çağrıda bulunan ressam Hamdoun ise, kamptaki mülteciler için yardım eli uzatılmasını talep etti. Asmar ve Hamdoun ayrıca kamptaki yakıtın bitmek üzere olduğunu ve durumun daha da kötüleşeceğini söyledi.

"İnsani felaket tırmanıyor"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdel Rahman tarafından yapılan açıklamada, "Rukban kampında ateş düşürücü olmadığı için bir bebek tıbbi destek ve ilaç sağlanamadığı için hayatını kaybetti. Sağlık noktasında 2 hemşire ve 2 kadın ebe bulunuyor. Herhangi bir doktor yok. Suriye rejim güçleri ve Hizbullah tarafından kuşatılan kamptaki insani kriz tırmanıyor" denildi.

Rakban kampında, Suriye’deki iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus, Rakka ve başkent Şam’ın çeşitli bölgelerinden kaçan siviller barınıyor.