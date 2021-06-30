İBB’nin gece yarısı yaptığı yol çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gece yarısı Küçükçekmece’de yaptığı asfalt yenileme ve onarma çalışması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan vatandaşlar, belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, dün gece saatlerinde Küçükçekmece’de yol bakım çalışması yaptı. Gecenin geç saatlerinde gerçekleştirilen çalışma nedeniyle gürültüden rahatsız olan vatandaşlar ise sokağa inerek belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

Kendisini dikkate almayan belediye çalışanlarını şikayet edeceğini söyleyen mahalle sakini Zekai Özyurt, "Saat gecenin 1’i. Şikayette bulunacağım, Cumhuriyet Savcısı ve CİMER dahil. Tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Amiriniz, müdürünüz kimse söyleyin. Bu saat itibariyle, saat gece 01.00’de çocuklar var, bebekler var ve herkes sabah işe gidecek. Güzel kardeşim duyuyor musun beni? " diye belediye çalışanlarına tepki gösterdi.