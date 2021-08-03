İBB yol kenarlarındaki yeşillik alanları kurumaya terk etti

İBB Mahmutbey TEM Otoyolu çevresindeki yeşillik alanları adeta kurumaya terk etti. Güneşten sararıp solan çimenler, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da yol kenarında bulunan peyzaj alanlarını adeta kurumaya terk etti. Mahmutbey Tem Otoyolu çevresinde yeterli bakım yapılmayan ve sulanmayan çimenler, sararıp soldu. Bakımsız bırakılan ve uzayan otlar arasına atılan çöp ve plastik şişeler dikkat çekti. Yol kenarında bakımsız, yanmış ve kurumuş yeşil alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda yol kenarındaki dikey peyzajın kaldırılmasıyla tepki toplayan İBB’nin tavrı, sosyal medyadan da eleştirildi.