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Huawei ilk oyun monitörünü satışa sundu

- Huawei MateView GT, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nits maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10'u da destekliyor

Genel 19.10.2021, 14:07
Huawei ilk oyun monitörünü satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Teknoloji şirketi Huawei, ilk oyun monitörü Huawei MateView GT’yi ön satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei MateView GT, Huawei'nin ilk kavisli monitörü. 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440x1440 çözünürlüğü destekleyen monitör, oyun keyfini en üst düzeye çıkarmak ve oyuncular için sürükleyici bir eğlence deneyimi için tasarlandı.

Renk performansı açısından Huawei MateView GT, DCI-P3 renk alanını desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor. Her bir panel, Delta E değeri

#huawei
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