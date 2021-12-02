Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati’nin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete’nin yayımlanan bugünkü sayısında, “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince atanmıştır” denildi.

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevini yürütüyordu.