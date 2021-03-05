Gazi Mecliste Çanakkale Ve Akif rüzgârı esecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 10 Mart 2021 Çarşamba günü, TBMM’de 2021 İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ faaliyetleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Yapılacak olan programın önemine işaret eden Turan, “Gazi meclisimizde alınan kararla İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılını ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak kabul etmiştik. Bu abidevî eserin sahibi Bayramiçli hemşehrimiz, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı Yılı hasebiyle TBMM’de Meclis Başkanımızın himayelerinde bir program gerçekleştireceğiz. Hemşehrimiz Mehmet Akif, bu aziz milletin destansı tarihini en güzel şekilde anlatmış, milletin ve hemşehrilerimizin gönlünde taht kurmuş müstesna bir isim. Gazi meclisimizde önce Mehmet Akif Ersoy Sergisi’nin açılışı yapılacak ardından, Üstad Akif’in Çanakkale’mizde geçen çocukluk yıllarının ve hayatından önemli kesitlerin yer aldığı Akif Belgeseli’nin özel gösterimi yapılacak. Sergide şehitliğimizi Mehmet Akif Ersoy’u, Bayramiç’i, Çanakkale’mizin eşsiz güzelliklerini, 1915 Çanakkale Köprümüzü bir kez daha görme ve tanıtma imkanı bulacağız. İstiklal Marşı Yılı’na özel olan, Akif’e vefamızı gösteren, Çanakkale’mizin tanıtımına katkı sunacak bu anlamlı etkinlikte başta TBMM Başkanımız, Çanakkale Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte TBMM’de Çanakkale’mizin önemli bir değeri olan vatan şairimizi ve Çanakkale’mizi anlatan bir serginin ve belgeselin gösteriminin yapılmasından dolayı oldukça heyecanlıyız, gururluyuz” dedi.