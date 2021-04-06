Fetih coşkusu Yıldırım’da yaşandı

Bursa’nın fethinin 695. yıldönümü, Osmanlı’nın beylikten devlete geçişinin kapısı olan Balabanbey Kalesi’nde kutlandı.

Fethin gerçekleşmesinde büyük önem taşıyan Balabanbey Kalesi’nde Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Başkan Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Bursa İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Tahsin Şahin, belediye meclis üyeleri, Yıldırımlı muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşma yapan Oktay Yılmaz, 695 yıl önce kutlu bir yolda ilerleyen ecdadın tarihin önüne serdiği duraklardan birini daha kat ettiğini hatırlatarak, “Bursa, Osmanlı’nın fethiyle birlikte tarih içinde yepyeni bir anlam ve değer kazandı. Yıldırım ilçemiz de bu kutlu fethin başladığı Balabanbey Kalesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Biz Yıldırımlılar için bunun anlamı Bursa’nın fetih kapısında ikamet ediyor olduğumuzdur. Osmanlı’nın Bursa’ya yaptırdığı ilk eser Balabanbey Kalesidir. Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye bu kaleden Tophane surlarında güneşin vurmasıyla parlayan Bizans Manastırı’nı göstererek ‘Beni bu gümüşlü kümbete gömün’ vasiyetinde bulunmuştur. Osmanlı ordusu 24 yıl Balabanbey Kalesi’nde kalmış ve Bursa’nın fethi buradan gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu kalenin kıymeti bizler için hatırası nispetinde büyüktür. Bu fetih ile birlikte 400 çadırlık Osmanlı Beyliği devlet olmuş ve bu devlet büyük bir medeniyet kurmuştur. Bu kale adeta Osmanlı’nın kurduğu köklü ve büyük medeniyete açılan kapı olmuştur. Fetihten sonra Bursa’da camiler, medreseler, külliyeler, aşevleri, köprüler yapılmış, Bursa daha sonra tüm dünyaya örnek olacak bir medeniyetin dibacesi olmuştur” diye konuştu.

“Ceddimizin başarıları bizlere rehber olacak”

Tarihin billur bir kubbe gibi her cephesinden kuşattığı, dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin topraklarında mayalanmış olan Bursa’ya lâyık olmak için çalıştıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Rabbim sıhhat ve imkân verdiği müddetçe de Yıldırım’ın ve Bursa’mızın her sahada öncü olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda ceddimizin başarıları, bıraktıkları eşsiz miras hep bizlere rehber olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Bursa’nın fethinin 695. yıldönümünü kutluyor ve necip milletimiz için kutlu bir geleceğin müjdesi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın fethinin 695. yıldönümü kutlamaları Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Tahsin Şahin’in Bursa’nın fethi ve tarihi hakkında verdiği bilgiler, mehter konseri ve fidan dağıtımı ile son buldu.