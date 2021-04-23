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Eski hakem korona virüse yenik düştü

Nevşehir’de uzun yıllar amatör liglerde kalecilik yapan eski hakem Murat Bozkurt, korona virüs tedavisi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Genel 23.04.2021, 11:41
Eski hakem korona virüse yenik düştü

Nevşehir’de uzun yıllar amatör liglerde kalecilik yapan eski hakem Murat Bozkurt, korona virüs tedavisi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Nevşehir’de uzun yıllar amatör liglerde kalecilik ve hakemlik görevinde bulunan faal futbol gözlemcisi 53 yaşındaki Murat Bozkurt, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nevşehir Defterdarlığında yoklama memuru olarak görev yapan Murat Bozkurt evli ve 2 çocuk babasıydı.
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