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En acı bekleyiş

KIZLARINI OYUNCAKLARINA SARILARAK BEKLİYOR

Genel 31.10.2020, 16:54
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En acı bekleyiş

İzmir’deki depremde dört kızı enkaz altında kalan anne Nilay Yücel, çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişini sürdürüyor.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı. Kızların annesi Nilay Yücel, çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bölgeye gelerek anneyi teselli etti. Enkaz altında Nilay Yücel’in kayınvalidesi Arife Yücel’in (60) de olduğu öğrenildi.

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