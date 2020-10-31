En acı bekleyiş

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KIZLARINI OYUNCAKLARINA SARILARAK BEKLİYOR
Genel 31.10.2020, 16:54
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İzmir’deki depremde dört kızı enkaz altında kalan anne Nilay Yücel, çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişini sürdürüyor.
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı. Kızların annesi Nilay Yücel, çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bölgeye gelerek anneyi teselli etti. Enkaz altında Nilay Yücel’in kayınvalidesi Arife Yücel’in (60) de olduğu öğrenildi.
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