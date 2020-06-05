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Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü

İngiltere merkezli Economist dergisi, Türkiye'nin korona virüs salgınıyla birçok ülkeye göre daha iyi mücadele ettiğini ve bu mücadeleyi överek Türkiye'de uygulanan yöntemlerin başarılı olduğu ve ölüm oranlarının birçok ülkenin gerisinde kaldığını belirtti.

Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü

İngiltere merkezli Economist dergisi, Türkiye'nin korona virüs salgınıyla birçok ülkeye göre daha iyi mücadele ettiğini ve bu mücadeleyi överek Türkiye'de uygulanan yöntemlerin başarılı olduğu ve ölüm oranlarının birçok ülkenin gerisinde kaldığını belirtti.

05 Haziran 2020 Cuma 13:41
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Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü

Economist dergisi, Türkiye'nin karantina uygulamalarında farklı bir yol izlediğini belirttiği yazısında Türkiye'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelesini övdü. "Türkiye'nin pandemi konusunda doğru yaptıkları" başlığıyla yer alan yazıda hükumetin uyguladığı stratejinin işe yaradığı, ölüm sayılarının diğer ülkelerin gerisinde olduğu ve hastanelerin kapasitelerinin aşılmadığı belirtildi.

Hafta sonları ve tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı

Diğer ülkelerdeki gibi katı bir karantina uygulamayan Türkiye'de hükumet, gençler ve yaşlılara evde kalmalarını söyleyerek, tüketiciyle doğrudan yakın temasta olunan işletmelerde çalışanlar hariç herkesin işe gitmesini sağlayarak ülke ekonomisinin krize sokulmadığının ifade edildiği yazıda sokağa çıkma yasağının büyük şehirlerde hafta sonları ve tatil günlerinde uygulandığı belirtildi. Economist dergisi, "Bu strateji işe yaramış görünüyor. Risk grubundakiler salgından büyük ölçüde kurtulurken, enfekte olan yetişkinlerin ise çoğu iyileşti" diye belirtti. Yazıda Türkiye'nin yüksek vak'a sayısına rağmen ölü sayısının düşük kaldığı ifade edilirken ölümlerin hiçbir zaman 24 saat içinde 127'den fazla olmadığı, Türkiye'nin Fransa'yla aynı test oranını yakaladığı ve ölüm oranında İngiltere'den 10 kat daha iyi durumda olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye'de ki 65 yaş üstü kişi sayısına dikkat çekilirken, Avrupa ve Amerika'nın aksine çok az sayıda Türk'ün bakımevlerinde yaşadığı vurgulandı.

Türkiye hükumeti çok çalışıyor

Economist dergisi, "Türkiye bu zorluğun üstesinden geldi. Son 20 yıl içinde Sayın Erdoğan ve hükumeti, sağlık hizmetleri için 10 milyarlarca dolar harcadı ve uluslararası havaalanları büyüklüğünde bir hastane ağı kurdu. En son, 21 Mayıs'ta hizmete açılan, yaklaşık 2 bin 700 yatak kapasiteli hastane hizmet sağladı" diye ifade etti.
Türkiye'de korona virüs pandemisinin sağlık sisteminin kapasitesini aşacak bir noktaya gelmediği ve tıbbi malzemelerin hiç tükenmediği vurgulanan yazıda, bu başarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükumet kaynaklı değil aynı zamanda yardım yapan ve maske dağıtan muhalif belediyelerin de katkısı olduğu belirtildi. Erdoğan ve iktidardaki AK Parti'nin yaklaşık 20 yıldır genel seçimlerdeki iktidar konumunu koruduğuna dikkat çekilen yazıda, "AK Parti çok çalışıyor ve işleri hallediyor" ifadesi kullanıldı. Muhalefet partilerinin iktidara gelebilmeleri için bu kadar sıkı çalışabileceklerini kanıtlamaları gerekeceği ifade edildi.

Türkiye'de bazı iç hat uçuşlarının 1 Haziran'dan itibaren seferlerine yeniden başladığı, kafeler, restoranlar ve parkların yeniden açıldığı belirtilirken çocuklar ve 65 yaş ve üstü vatandaşların haftada birkaç saatten fazla dışarı çıkmasına hala izin verilmediği ifade edildi.

Son Güncelleme: 05.06.2020 13:42
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