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Dünyadaki en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 4. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ERCİYES ANADOLU HOLDİNG TARAFINDAN YAPTIRILAN 3 BİN 38 METREKARE VE 418 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ TÜRK BAYRAĞI AÇILDI.

Genel 15.07.2020, 23:45
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Dünyadaki en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 3 bin 38 metrekare ve 418 kilo ağırlığındaki Türk bayrağı açıldı.

Kadir Has Stadı’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin, "Eğer bugün bir araya toplanabildiysek bunu sağlayan başta 15 Temmuz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, saygı ve hürmetle anıyorum. Başta 15 Temmuz gazileri olmak üzere bütün gazilerimize de cesaretleri ve bize sağlamış oldukları imkanlar için şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Valim; Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biliyorum ki sizler şehrimizdeki bütün şehitlerimizin yakınlarına sahip çıkıyorsunuz. Onların hepsi bizlere emanet. Ama bizlere emanet olan sadece şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz değil bu hain darbe dolayısıyla FETÖ iltisaklı oldukları için mallarına el koyulan ve devletin TMSF’si ve bağımsız mahkemeler tarafından kayyum atanan şirketler de bu milletin emaneti. Ben, bu millete emanet edilmiş olan bu şirketlerden bir tanesinin CEO’su olarak böyle bir günde karşınızda olmaktan dolayı inanılmaz heyecan duyuyorum. 15 Temmuz’un ruhuna uygun bir reklam filmi çekelim diye konuştuk, o zaman dediler ki ’büyük bir bayrak, Erciyes’in altına asıldığında şehirden görülebilecek bir bayrak yapmak kolay değil. Gelin bunu efektlerle yapalım dediler’. Kayseri’de hiçbir şey mış gibi yapılmaz, bu bayrağı yaptırdık. Sayın Valim bayrağımızı bu akşam size emanet olacağız" dedi.

15 Temmuz’da göğüsünü gererek tankların önüne geçen Türk milletine teşekkürlerini sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, "Ülkemizin birliğini, beraberliğini, devletimizin varlığını, ay yıldızlı Türk bayrağımızın göklerdeki yerini, ezanlarımızın susmamasını sağlayan 251 şehidimize Allah’tan rahmet dilerken gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu milletin bağımsızlığına, değerlerimize kast edenleri, adeta ihanet şebekelerini göğüsünü gere gere tankların üzerine çıkarak bu milletin varlığını sağlayan Türk milletini saygıyla anıyorum. Elbette bu Türk milletinin evlatları olarak Kayserimiz de üzerine düşeni yaptı, bu sınavda en büyük desteği veren bir şehir oldu. O açıdan ülkemizle gurur duyarken şehrimizle de ayrıca gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Vali Şehmus Günaydın da birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kayserimizde çok önemli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. hain FETÖ Terör Örgütü’nün hain darbe girişimiyle karşılaştık. Bu hain darbe girişimi cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, aziz milletimizin ellerinde şanlı bayrağımızla meydanlara çıkmasıyla bertaraf edildi. Biz, 15 Temmuz destanını asla ve asla unutmayacağız. Çünkü 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizi, milletimizi parçalamaya yönelik bir ihanet girişimiydi. Hain FETÖ Terör Örgütü’nün yandaşlarıyla birlikte amaçlarını gerçekleştirmek için yapmış olduğu bu darbe girişimi aziz milletimiz tarafından akamete uğratılmıştı. Bunu unutmamak adına yapacağımız etkinliklerle gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Özellikle hep vurguluyoruz, birbirimizi sevelim, kenetlenelim. gelecek nesillere daha az sorun bırakacağız. Çocuklarımıza sorun bırakmak istemiyorsak bu günden üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan Türk bayrağı, dünyanın en büyük Türk bayrağı olma özelliğine sahip olup, 45 metre genişliğinde 67,5 metre uzunluğunda, toplam 3 bin 38 metrekare olup 418 kilo ağırlığında olduğu bildirildi.

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