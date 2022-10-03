“Dünya Yürüyüş Gününde” sağlık için yürüdüler

“Dünya Yürüyüş Günü” çerçevesinde sağlığa dikkat çekmek için yürüdüler.

Kırklareli’nde “Dünya Yürüyüş Gününde” sağlığa dikkat çekmek için yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik için üyeler ve gönüllüler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Yürüyüş etkinliğine Kırklareli Valisi Birol Ekici’de katıldı.

Ekici sağlık yaşam için herkesi daha çok yürümesi gerektiğini belirterek “Kentleşme, şehirleşme son süratle devam ediyor. İnsanların aktiviteleri oldukça kısıtlanıyor. Bu nedenle insanların daha çok yürümesi, daha çok açık alana çıkması ve daha sağlıklı yaşamasını hepimiz destekliyoruz” dedi.

Daha sonra Kızılay üyeleri ve gönüllüler İstasyon Caddesi üzerinden gar binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşün son bulmasıyla katılımcılara elma ikram edildi.