Down Sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret

Esenyurt Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde özel çocuklar ve ailelerini ziyaret etti.

Özel çocukların sosyal hayata katılması için birçok etkinlik düzenleyen Esenyurt Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde de onları unutmadı. İlçede yaşayan Down Sendromlu çocukları evlerinde ziyaret eden ekipler, minikler için hazırladıkları hediyeleri de verdi. Belediyenin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen aileler, bu anlamlı ziyaret için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Çocuklarımızla çok ilgileniyorlar”

Esenyurt Belediyesinin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Pembe Kaya, “Bizi ziyaret ettikleri için çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızla gerçekten çok ilgileniyorlar. Fatma da geldiğiniz için çok sevindi. Esenyurt Belediyesi’nin Özel Eğitim Merkezi’nden çok memnun kaldık. Hala derslere devam ediyoruz. Dil terapistleri normalde ücretli ama biz belediyenin sağladığı imkânlardan dolayı ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyoruz” dedi.