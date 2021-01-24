Doğal yöntemle soğuktan ellerinizi ve dudaklarınızı koruyun

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hizmet veren aktar Furkan Zenci, kış aylarında sıklıkla yaşanan el ve dudak çatlamalarına karşı doğal ürünlerin başında doğal yağlar ile kayısı ve üzüm çekirdeği sabunlarının geldiğini söyledi.

Özellikle kış aylarında karşılaşılan dudak ve el çatlakları yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Aktar Furkan Zenci, doğal yöntemler ile çatlaklardan kurtulunabileceğini belirterek, “Çatlayan dudaklar, kuruyan eller için vatandaşlar genellikle internetten yağlara bakıyor. Hangi krem iyi gelir, hangi yağ iyi gelir gibi. Bize geldiklerinde bizde yardımcı oluyoruz. Bunlardan en çok Hindistan cevizi, jojoba, gliserin, tatlı badem, yasemin, argan yağlarını hepsini birbirine karıştırdığın zaman ortaya bir yağ çıkıyor. Bu çıkan yağdan da soğuk havalarda kuruyan, çatlayan yerlerine sürebilirler. Bu yağı ellerine, vücutlarına sürdükleri zaman besleyici olacaktır ve çatlamaların önüne geçecektir. Ayrıca kayısı çekirdeği ve üzüm çekirdeği sabunlarını kullanabilirler. Bu sabunların da nemlendirici özellikleri bulunuyor. Bu soğuk havalarda da ellerini, yüzlerini ve ciltlerini besleyecek doğal yöntemler bunlar. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise kayısı çekirdeği ve üzüm çekirdeği sabunları geliyor. Sabunların ardından Hindistan cevizi yağı da çok tercih edilen ürünlerden birisi. Bunlar daha çok kullanılıyor. Birde bazı vatandaşlar yağ sevmiyor. Yağı kullanmak istemiyorlar, krem olarak da kullanabilirler. Bu ürünler karıştırılarak hazırlanmış bir şekilde kremleri var, onları kullananlar da var” ifadelerini kullandı.